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Баку и Тегеран обсудили восстановление Худаферинского моста

Баку и Тегеран обсудили восстановление Худаферинского моста

В Тегеране обсуждался вопросы реализации проектов гидроузлов и гидроэлектростанций «Худаферин» и «Гыз Галасы», реализации проектов ГЭС «Ордубад» Об этом сообщил министр энергетики Парвиз Шахбазов.

«В Тегеране состоялась плодотворная встреча в узком и расширенном формате по вопросам развития энергетического сотрудничества между двумя странами с коллегой Али Акбаром Мехрабианом. Обсудили вопросы реализации проектов гидроузлов и гидроэлектростанций «Худаферин» и «Гыз Галасы», ГЭС «Ордубад», создания энергетического моста между Азербайджаном, Ираном и Россией, обмена и транзита электроэнергии, а также восстановления исторического Худаферинского моста», – написал он в соцсети X.

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