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Суд продлил арест Хафиза Бабалы и Эльнары Гасымовой

Суд продлил арест Хафиза Бабалы и Эльнары Гасымовой

Срок ареста Хафиза Бабалы и Эльнары Гасымовой, задержанных по делу Abzas media, продлен на три месяца. Данное решение принято на заседании в Хатаинском районном суде Баку.

Хафиз Бабалы был задержан 13 декабря 2023 года, а 14 декабря суд назначил ему меру пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца, уточняет «Репорт».

Гасымова была задержана 13 января текущего этого года и помещена под арест на 2 месяца и 17 дней.

Им предъявлены обвинения по статье 206.3.2 (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору) УК АР.

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