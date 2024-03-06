Затулин обвинил Ереван в демонстративном разрыве связей с Москвой

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Правительство Армении демонстративно рвет связи с Россией, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

«Правительство Армении демонстративно рвет связи с Россией, ищет поводов, за одним шагом следует другой, это соответствует их политике. Я думаю, «Звартноцем» дело не ограничится. Что бы они сейчас не говорили, они постепенно осуществляют то, о чем мы предупреждали: это выход из ОДКБ, затем поставят вопрос о существовании базы в Гюмри», – приводит РИА Новости слова Затулина.