СМИ: 11 марта Швеция официально войдет в НАТО |
Германия оплатит поставки снарядов в Украину |
СМИ: Россия нанесла удар по кортежу Зеленского, президент не пострадал (обновлено, видео) |
Ильхам Алиев поздравил азербайджанских женщин |
Асадов расширил обязанности Минздрава |
Мишустин: В России помнят Гейдара Алиева |
Алиев поставил в пример отношения между Россией и Азербайджаном |
Армения официально потребовала от России вывода российских пограничников из аэропорта «Звартноц» |
Захарова о ситуации вокруг Азербайджана: В ПАСЕ царят исламофобия и неоколониальный шовинизм |
Главное Мнения

Затулин обвинил Ереван в демонстративном разрыве связей с Москвой

Затулин обвинил Ереван в демонстративном разрыве связей с Москвой

Правительство Армении демонстративно рвет связи с Россией, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

«Правительство Армении демонстративно рвет связи с Россией, ищет поводов, за одним шагом следует другой, это соответствует их политике. Я думаю, «Звартноцем» дело не ограничится. Что бы они сейчас не говорили, они постепенно осуществляют то, о чем мы предупреждали: это выход из ОДКБ, затем поставят вопрос о существовании базы в Гюмри», – приводит РИА Новости слова Затулина.

Теги:
Из этой рубрики
Затулин обвинил Ереван в демонстративном разрыве связей с Москвой
Мнения

Затулин обвинил Ереван в демонстративном разрыве связей с Москвой

2024/03/06, 20:17
Коротченко: Армению и Пашиняна ждут абсолютно фатальные последствия
Мнения

Коротченко: Армению и Пашиняна ждут абсолютно фатальные последствия

2024/03/06, 19:12
Маск: Америка падёт, если попытается поглотить мир
Мнения

Маск: Америка падёт, если попытается поглотить мир

2024/03/05, 21:21
Чернышевский: Азербайджан стал абсолютным лидером среди стран бывшего СССР
Мнения

Чернышевский: Азербайджан стал абсолютным лидером среди стран бывшего СССР

2024/03/05, 00:29
Экс-глава Пентагона и ЦРУ предрек нападение России на Грузию
Мнения

Экс-глава Пентагона и ЦРУ предрек нападение России на Грузию

2024/03/03, 18:09
Военный эксперт раскрыл причину уничтожения российской авиации
Мнения

Военный эксперт раскрыл причину уничтожения российской авиации

2024/03/03, 17:23
Марков: Германия втайне готовится к военному столкновению с Россией
Мнения

Марков: Германия втайне готовится к военному столкновению с Россией

2024/03/02, 17:30
Бывший замглавы МИД России на федеральном канале признал провал «СВО» (видео)
Мнения

Бывший замглавы МИД России на федеральном канале признал провал «СВО» (видео)

2024/03/02, 15:44
Украина сможет ударить ракетами Taurus по Кремлю
Мнения

Украина сможет ударить ракетами Taurus по Кремлю

2024/03/01, 13:44