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Азербайджан объявил о присоединении к Глобальной инициативе по метану

Азербайджан объявил о присоединении к Глобальной инициативе по метану

Азербайджан объявил о присоединении к инициативе «Глобальное обязательство по метану», предусматривающей добровольное принятие государствами обязательства по сокращению выбросов метана.

В рамках этой инициативы Азербайджан готов присоединиться к совместным международным усилиям, преследующим цель снизить глобальные эмиссии метана до 2030 года по меньшей мере на 30 процентов.

«Глобальное обязательство по метану» является инициативой, выдвинутой в качестве глобального обязательства по сокращению эмиссий метана США и Европейским Союзом (ЕС) на состоявшейся в 2021 году в городе Глазго Соединенного Королевства 26-й сессии Конференции об изменении климата СОР26. Цель «Глобального обязательства по метану» заключается в ограничении эмиссий метана до 2030 года в целом на 30 процентов в сравнении с 2020 годом. В настоящее время 155 стран объявили о присоединении к этому международному обязательству, на долю этих стран приходится примерно половина глобального загрязнения метаном.

В 1995 году Азербайджан ратифицировал Рамочную конвенцию ООН об изменении климата, а в 2000 году – Киотский протокол конвенции, присоединившись к международным усилиям по смягчению негативных воздействий глобального изменения климата. В документе «Определяемый на национальном уровне вклад (ОНУВ)» Азербайджан, в качестве вклада в инициативы по смягчению последствий глобального изменения климата, наметил цель сохранить к 2030 году эмиссии газа, создающие парниковый эффект, на уровне сокращения их на 35 процентов в сравнении с базовым годом. А в обновленном в 2023 году документе в качестве нового обязательства поставлена цель сократить до 2050 года эмиссии газа, создающие парниковый эффект, в объеме 40 процентов. Одновременно было объявлено, что до 2050 года планируется превратить Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы в зону декарбонизации.

Присоединение Азербайджана, который занимает активную позицию в борьбе с изменениями климата, к инициативе «Глобальное обязательство по метану» еще более упрочит его позицию в мире как надежного партнера в области «зеленой» энергии. Азербайджанское государство, как ответственный член международного сообщества, всегда оказывает существенную поддержку взаимодействию государств в связи с глобальной климатической политикой и поощряет усилия, направленные на достижение «зеленых» целей. Благодаря приверженности принятым на себя обязательствам, успешной деятельности в рамках объявленной президентом Азербайджана инициативы «Солидарность во имя зеленого мира» и новым инициативам Азербайджан признан в мире как страна, которая вносит большой вклад в глобальную климатическую политику. А тот факт, что на страну также возложено проведение 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29), является очевидным проявлением международной оценки данной деятельности и оказанного доверия.

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