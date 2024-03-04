Место в мавзолее рядом с Мэрилин Монро будет продано с аукциона

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На аукцион выставили место в мавзолее рядом с актрисой Мэрилин Монро и основателем журнала Playboy Хью Хефнером. За необычный лот планируется получить от 200 до 400 тысяч долларов. Об этом сообщает The Telegraph.

На аукцион выставили 145 лотов, так или иначе связанных с известной актрисой.

Среди них – сценарий на последний фильм со звездой, работу над которым не успели закончить до смерти блондинки, личная записная книжка Мэрилин, в которой она записывала советы своего тренера по актерству, блокнот, в который Монро делала записи после терапии, а также квитанция на сумму 228 долларов, которую актриса оплатила за день до того, как ее обнаружили мертвой.

Также на аукцион выставлены многочисленные платья, украшения и даже помада Монро.