ЕК: Зеленский ошибся, думая, что все снаряды ЕС будут бесплатными

265 Просмотров

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Владимир Зеленский ошибся, говоря о том, что Евросоюз передал Украине только 300 тысяч снарядов из обещанного миллиона, не учитывая, что часть из этого числа Киев должен приобрести самостоятельно.

«Реальность заключается в том, что в марте прошлого года 27 стран-членов приняли решение поставить за год один миллион снарядов… Я сказал «поставить», а не «передать», – сказал Бретон, добавив, что Зеленский «говорил о безвозмездной передаче».

По словам Бретона, существуют три пути поставок боеприпасов, одним из которых действительно является безвозмездная передача. Именно в рамках этой инициативы Киеву было передано 300 тысяч снарядов, а к концу марта эта цифра вырастет до 550 тысяч, заявил он.

«Остаются два других канала для поставок. Первый – это закупка Украиной снарядов напрямую у нашей производственной базы. Она уже купила более 350 тысяч снарядов. Таким образом это уже 900 тысяч… Затем есть ещё и двусторонние поставки между определенными соседними государствами, которые не раскрываются», – добавил еврокомиссар.