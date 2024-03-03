Вагит Алекперов стал богаче на $1,51 млрд

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Как сообщалось ранее, совокупное состояние богатейших российских бизнесменов за первые два месяца 2024 года увеличилось на 11,084 млрд долларов. Это следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Статус самого богатого российского предпринимателя сохранился за владельцем компании «Норникель» Владимиром Потаниным. Однако его капитал с начала года сократился на 37,1 миллиона долларов, до 31 миллиарда.

На втором месте находится совладелец компании «Новатэк» Леонид Михельсон. Его состояние сократилось на 710 млн долларов. В настоящее время он имеет 26,8 млрд долларов.

Совладелец компании «Лукойл» Вагит Алекперов стал третьим в списке самых богатых предпринимателей страны. Его средства оцениваются в 26,2 млрд долларов. В начале этого года он увеличил свой капитал на 1,51 млрд долларов.