Нидерландское издание проинформировало о трагедии в Ходжалы

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По инициативе руководителя Нидерландско-азербайджанского тюркского культурного общества Ильхана Ашкына в нидерландской газете Algemeen Dagblad опубликована статья о Ходжалинских событиях.

Согласно информации Госкомитета по работе с диаспорой, в статье говорится, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года было совершено убийство 613 безоружных ходжалинцев, в том числе 106 женщин, 83 ребенка и 70 пожилых людей, доводятся до внимания реалии Ходжалинского геноцида.

Отметим, что по проекту Нидерландско-азербайджанского тюркского культурного общества в парке Kamperfoeliestraat с целью увековечения памяти жертв Ходжалинского геноцида установлен памятник. На памятнике высотой около двух метров изображена мать, вознесшая над головой младенца.