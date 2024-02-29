В Ходжалы обнаружили останки еще одного несовершеннолетнего

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Из обнаруженного в Ходжалы массового захоронения были извлечены останки еще одного несовершеннолетнего.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

На указанной территории сегодня были обнаружены останки еще одного несовершеннолетнего, тем самым установлено, что человеческие останки, найденные при раскопках вблизи бывшей ковровой фабрики, принадлежат как минимум 5 лицам (из них 2 несовершеннолетних).

В настоящее время продолжается осмотр территории с целью полного выявления захороненных здесь человеческих останков.