Стрельба в Нджамене, военные направляются к президентскому дворцу (видео)

20:56 Военные направляются к президентскому дворцу в столице Чада. Об этом передают местные СМИ.
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20:44 В столице Чада Нджамене звучат выстрелы. Об этом сообщает Libération. Также замечены перемещения военных и бронетехники. Сообщается, что правительственные силы атакуют штаб-квартиру оппозиционной «Социалистической партии без границ».
Ранее сообщалось о нападении на здание Национального управления безопасности Чада, в результате которого погибли несколько человек. Правительство обвинило в нападении оппозицию.
СМИ пишут о возможном госперевороте в одной из немногих оставшихся профранцузских стран в Африке.