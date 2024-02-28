Россия хочет перезапустить проект «Агроэкспресс» транзитом через Азербайджан

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Российские железные дороги (РЖД) планируют перезапустить проект «Агроэкспресс» с учетом разворота России на Восток, где Азербайджан выступит в качестве транзитной страны.

Об этом сообщила советник гендиректора РЖД Алевтина Кириллова в рамках проходящего в Минеральных Водах в рамках XII российско-азербайджанского межрегионального форума, передает Report.

По ее словам, Азербайджан традиционно экспортирует в РФ большие объемы плодовоовощной продукции. Под нее даже был запущен проект «Агроэкспресс».

«К сожалению, сегодня этот проект развивается не так активно, как мы рассчитывали, но мы планируем его перезапустить с учетом разворота России на Восток и появления новых потребителей российской аграрной продукции», – отметила она.

По ее словам, Азербайджан в этой истории выступит в роли транзита для продукции, и ЗАО «Азербайджанские железные дороги» получит дополнительную тарифную выручку.

А. Кириллова также подчеркнула, что железнодорожные перевозки между Россией и Азербайджаном всегда демонстрировали свою динамику.

Отметим, что проект «Агроэкспресс» реализуется ООО «Альянс Логистикс» и АО «РЖД Логистика» при поддержке Азербайджано-Российского Делового Совета, АО «Российский экспортный центр», ЗАО «Азербайджанские железные дороги», ОАО «РЖД». Это совместный проект с Россией является звеном в коридоре «Север-Юг».