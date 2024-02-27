В римской церкви почтили память жертв трагедии в Ходжалы (фото)

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В церкви Санта-Мария-делла-Мерседе в Риме при организационной поддержке посольств Азербайджана в Италии и при Святом престоле состоялось мероприятие, приуроченное к 32-й годовщине Ходжалинского геноцида.

В мероприятии приняли участие представители Ватикана и общественности Италии, дипломатического корпуса, а также азербайджанцы, проживающие или получающие образование в этой стране, сообщает «Азертадж».

Вначале была почтена светлая память жертв Ходжалинского геноцида, а также шехидов, павших в борьбе за территориальную целостность Азербайджана, были прочитаны молитвы за упокой их души.

Посол Азербайджана при Святом Престоле Ильгар Мухтаров, в частности, заявил, что Ходжалинский геноцид является ярким примером политики этнической чистки армян против азербайджанцев. Он отметил, что Ходжалинский геноцид считается одной из самых кровавых трагедий ХХ века. В тот день армянские вооруженные силы, нарушив нормы международного права, напали на город Ходжалы и совершили кровавое преступление против мирных жителей. Невинных людей жестоко убивали только за то, что они были азербайджанцами. Европейский суд по правам человека своим постановлением от 22 апреля 2010 года квалифицировал события в Ходжалы как массовое убийство гражданского населения.

Посол также рассказал о работе, проделанной в рамках кампании «Справедливость к Ходжалы!», шагах, предпринимаемых для донесения до мировой общественности правды о геноциде. Он подчеркнул, что различные международные организации и парламенты десятков стран признали факт Ходжалинского геноцида и Армения должна понести ответственность за это преступление.

По словам посла Азербайджана в Италии Рашада Асланова, что Ходжалинская резня является самым тяжким военным преступлением в Карабахской войне и одним из самых страшных в современной европейской истории. Он отметил, что в ходе Ходжалинского геноцида, одного из самых жестоких актов этнической чистки, совершенного против мирного населения в конце прошлого века, за одну ночь были жестоко убиты 613 человек, в том числе 63 ребенка.

Дипломат отметил, что различные страны и парламенты осудили Ходжалинскую трагедию и приняли резолюции, признающие ее как геноцид.

Говоря о том, что в этом году память жертв Ходжалинского геноцида впервые чтят на всей территории страны, а 32 года спустя в Ходжалы развевается флаг Азербайджана, он сообщил, что на всех освобожденных территориях, в том числе и в Ходжалы, реализуются масштабные проекты по восстановлению и реконструкции, а жители города, как и население других городов и сел, уже начали возвращаться в родные края.

Посол выразил уверенность в том, что справедливость восторжествует и виновные за Ходжалинскую резню понесут заслуженное наказание. Он отметил, что международная общественность должна поддержать призыв «Справедливость к Ходжалы», чтобы подобные тяжкие преступления не повторились в будущем.

В художественной части мероприятия были представлены образцы классической музыки и азербайджанские песни в исполнении итальянского оркестра Orchestra dell Accademia sannita.