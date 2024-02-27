Лидера узбекского землячества сочли в России террористом и экстремистом

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В список террористов и экстремистов включен глава узбекского землячества «Ватандош» Усман Баратов. Соответствующие данные размещены на сайте Росфинмониторинга.

«Баратов Усман Акрамович, 15.05.1958 г. р., г. Фергана Узбекской ССР», – отмечается в базе федеральной службы.

В январе Замоскворецкий суд Москвы арестовал Баратова по п. «в» ч. 2 ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства организованной группой). Максимальное наказание, которое ему грозит, — лишение свободы до шести лет. Обвинения ему предъявили из-за «сомнительных высказываний о российских солдатах», объясняли в суде.

Завести дело против Баратова решили после того, как «российские военные корреспонденты» попросили отреагировать на «оскорбительные высказывания». Речь идет посте в соцсетях главы узбекского землячества, касающемся цен на яйца. К нему была прикреплена картинка с «говорящей» курицей: «Фиг вам с маслом, а не яйца! Верните петухов с фронта!»

Баратов в разговоре с РБК выразил сожаление, что его помощник целый месяц не убирал «сатирическое фото куриц, которое никакого отношения не имеет к инкриминируемым якобы оскорблениям участников СВО». Он отметил, что курицы и петухи — «полезная и очень хорошая домашняя птица, не имеющая никакого отношения» к «специальной военной операции», а фронты «бывают разные, например трудовые».