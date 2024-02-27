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Граждане Ирана на катере проникли в Азербайджан (фото и видео)

Граждане Ирана на катере проникли в Азербайджан (фото и видео)

Задержаны нарушители морской границы Азербайджана.

Информацию об этом распространил пресс-центр Государственной пограничной службы.

Сообщается, что 22 февраля в результате совместных действий подразделений береговой охраны ГПС, пунктов технического наблюдения и пограничных кораблей сторожевой охраны на принадлежащем Азербайджану острове Курдили в южной части Каспийского моря был остановлен оснащенный двигателем «Ямаха-200» быстроходный катер с двумя членами экипажа.

Было установлено, что членами экипажа катера, задержанного за нарушение морской границы Азербайджана, являются граждане Исламской Республики Иран – Юсифнеджат Мехран Таги оглу (1986 г.р.) и Шахрам Махмуди Гафур оглу (1994 г.р.).

Оперативно-следственные мероприятия по факту продолжаются.

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