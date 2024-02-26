В Киеве прошла акция памяти жертв трагедии в Ходжалы (фото)

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По инициативе и при поддержке посольства Азербайджана в Украине в Духовном управлении мусульман Украины состоялось мероприятие, посвященное 32-й годовщине Ходжалинского геноцида, был дан эхсан.

В церемонии, состоявшейся в самой крупной мечети Киева, приняли участие сотрудники посольства, активисты диаспоры, проживающие в Украине азербайджанцы, религиозные деятели, сообщает «Азертадж».

Памятное мероприятие началось с минуты молчания в память о шехидах. Затем председатель Духовного управления мусульман Украины, муфтий Украины Шейх Ахмед Тамим и другие религиозные деятели прочитали аяты из священного Корана и суру «Ясин», почтив светлую память жертв Ходжалинского геноцида.

Выступивший затем первый секретарь посольства Азербайджана в Украине Фарид Бабаев подробно рассказал о Ходжалинском геноциде. Он отметил, что это чудовищное преступление уже признано мировым сообществом и процесс признания факта геноцида в Ходжалы продолжается. По словам дипломата, нет и не может быть оправдания жестокому убийству невинных людей. Это был настоящий геноцид, совершенный против азербайджанского народа.

«Наша национальная армия под руководством победоносного Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева отомстила за жертв на поле боя. Сегодня в Ходжалы уже ведутся работы по реконструкции и восстановлению города», – добавил Фарид Бабаев.