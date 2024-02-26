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Посол Израиля соболезнует азербайджанскому народу

Посол Израиля соболезнует азербайджанскому народу

Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик разместил в соцсети Х публикацию в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

«Сегодня мы чтим память людей, которые были убиты в Ходжалы в 1992 году. От имени Израиля выражаю глубочайшие соболезнования азербайджанскому народу. Мы понимаем ужас того, что значит быть свидетелем бессмысленного убийства невинных людей, в том числе детей, женщин и стариков. Подобные зверства, будь то в феврале 1992 года или в октябре 2023 года, заставляют нас продолжать борьбу с несправедливостью и ненавистью и защищать все человечество», – написал посол.

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