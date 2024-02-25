Зеленский впервые озвучил потери Украины (видео) |
Эрдоган: Турция стоит плечом к плечу со своими братьями в Карабахе |
Уралоглу: Открытие Зангезурского коридора увеличит грузоперевозки БТК (видео) |
МИД: Ходжалинский геноцид был частью армянской политики этнической чистки (фото, видео) |
Байрамов почтил память жертв резни в Ходжалы |
Гусейнов: Военное решение конфликта между Баку и Ереваном может стать неизбежным |
Буданов уверен в подлинности причины смерти Навального (видео) |
Лукашенко: А Азербайджан что, чужой? |
Куртулмуш: У Армении нет другого выбора, кроме мира с Азербайджаном |
Главное Экономика

Уралоглу: Открытие Зангезурского коридора увеличит грузоперевозки БТК (видео)

Уралоглу: Открытие Зангезурского коридора увеличит грузоперевозки БТК (видео)

Открытие Зангезурского коридора увеличит грузооборот железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс. Зангезурский коридор является важным проектом, который соединит страну с тюркским миром.

С данным заявлением выступил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу, которого цитирует TRT Haber.

По его словам, существует и такая альтернатива, как возможность прохождения Зангезурского коридора через территорию Ирана.

Он отметил, что турецкая сторона завершила строительство железнодорожной линии между Нахчываном и Карсом протяженностью 224 км.

Теги:
Из этой рубрики
Уралоглу: Открытие Зангезурского коридора увеличит грузоперевозки БТК (видео)
Экономика

Уралоглу: Открытие Зангезурского коридора увеличит грузоперевозки БТК (видео)

2024/02/25, 19:29
Протесты фермеров в Европе могут оказать влияние на стоимость продуктов
Экономика

Протесты фермеров в Европе могут оказать влияние на стоимость продуктов

2024/02/22, 22:11
Рухнул объем грузоперевозок по Суэцкому каналу
Экономика

Рухнул объем грузоперевозок по Суэцкому каналу

2024/02/22, 21:02
Вагит Алекперов провел переговоры с иракским премьером
Экономика

Вагит Алекперов провел переговоры с иракским премьером

2024/02/22, 20:20
Trendyol запустит продажу азербайджанских товаров
Экономика

Trendyol запустит продажу азербайджанских товаров

2024/02/22, 16:27
ЦБ Турции оставил учетную ставку на уровне 45%
Экономика

ЦБ Турции оставил учетную ставку на уровне 45%

2024/02/22, 15:33
Турецкие компании сообщили о критической ситуации с платежами из России
Экономика

Турецкие компании сообщили о критической ситуации с платежами из России

2024/02/22, 13:51
В Азербайджане заблокировали доступ к криптобиржам OKX и ByBit из-за отмывания денег
Экономика

В Азербайджане заблокировали доступ к криптобиржам OKX и ByBit из-за отмывания денег

2024/02/22, 12:44
Казахстан сокращает время грузоперевозок через Азербайджан в Турцию
Экономика

Казахстан сокращает время грузоперевозок через Азербайджан в Турцию

2024/02/22, 01:02