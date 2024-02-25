Уралоглу: Открытие Зангезурского коридора увеличит грузоперевозки БТК (видео)

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Открытие Зангезурского коридора увеличит грузооборот железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс. Зангезурский коридор является важным проектом, который соединит страну с тюркским миром.

С данным заявлением выступил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу, которого цитирует TRT Haber.

По его словам, существует и такая альтернатива, как возможность прохождения Зангезурского коридора через территорию Ирана.

Он отметил, что турецкая сторона завершила строительство железнодорожной линии между Нахчываном и Карсом протяженностью 224 км.