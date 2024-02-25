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Запад вновь нанес удар по Йемену

Запад вновь нанес удар по Йемену

Соединенные Штаты и Великобритания осуществили в субботу четвертую серию ударов по территории Йемена, в том числе по Сане.

Как сообщает пресс-служба Пентагона, атака была совершена при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады, Дании, Нидерландов и Новой Зеландии.

По его сведениям, удары были направлены «на десятки целей» мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах» в нескольких местах, «включая столицу Сану».

Целями ударов стали места расположения радаров и вооружений, центры управления и связи, а также подземные хранилища оружия.

«Соединенные Штаты без колебаний примут меры, если это необходимо, для защиты жизней и свободного потока торговли на одном из самых важных водных путей в мире. Мы продолжим разъяснять хуситам, что они понесут ответственность за последствия, если не прекратят свои незаконные нападения», – заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

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