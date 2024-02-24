Эрдоган: Там было совершено множество массовых убийств, одно из которых в Ходжалы

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На оккупированных территориях Азербайджана было совершено множество массовых убийств, одно из которых в Ходжалы, однако международные организации предпочли молчать перед лицом этих преступлений, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на митинге в Сакарье.

«Мы все помним массовые убийства, произошедшие в Боснии 30 лет назад. Наши боснийские собратья подверглись геноциду в центре Европы. Западные государства и институты даже не пошевелили пальцем. Официально в Ираке было убито 2 миллиона человек. Но никто не отреагировал. Азербайджанские территории, в том числе Карабах, находились под оккупацией на протяжении многих лет. Там были совершены множество массовых убийств, одно из которых в Ходжалы. Однако никто не предпринял никаких действий», – сказал турецкий лидер.

Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что международные организации, в том числе Совбез ООН, также молчат о событиях в Сирии и в секторе Газа.

По его словам, Турция также не увидит поддержи от международных организаций, в случае каких-либо бедствий: «Поэтому мы говорим, что ни одна международная организация не защитит нас. Но мы можем защитить себя сами».