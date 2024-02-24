Руслан Пухов назвал закупки Арменией вооружения у Франции и Индии «бессмысленными зигзагами безголовой змеи»

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Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов на конференции в Ереване, организованной Аналитическим центром стратегических исследований и инициатив заявил, что закупки Армении напоминают змею, которой оторвали голову и она делает бессмысленные зигзаги, пытаясь что-то уцепить во Франции, что-то в Индии.

«Индийское вооружение – это крушение вертолетов в Латинской Америке, индусы бесплатно выпиаривали его. А Армения первая купила», – добавил он.

Ранее Армения закупила индийские реактивные системы залпового огня «Пинака», противотанковые ракетные комплексы Konkurs (производимые в Индии по российской лицензии), а также 80-мм гаубицы и другие виды вооружений. Сообщалось, что индийская компания Zen Technologies, производящая системы ПВО против дронов, собирается открыть филиал в Армении. Кроме того, были публикации о начале поставок зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Акаш» на сумму $600 млн.