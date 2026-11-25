Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что российское общество рано или поздно задастся вопросом о том, ради чего страна понесла столь масштабные потери в войне с Украиной.

«И это всё, Владимир? Мы потеряли миллион человек убитыми и ранеными лишь ради того, чтобы киевские бунтари могли вступить в ЕС и НАТО? Ради того, чтобы контролировать лишь 20% Украины? Вы шутите. Путин знает, что его правлению придёт конец», — заявил Джонсон.

По мнению бывшего британского премьера, со временем цена конфликта и его результаты станут предметом вопросов к российскому руководству.