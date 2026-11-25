Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг после возвращения на пост президента и главы компании извинился перед сотрудниками, признал допущенные ошибки в личной жизни и сообщил, что проходит психотерапию. Об этом пишет The New York Times.

«Я совершил некоторые чудовищные ошибки. Я был неверен Лори, причинил боль своим детям и, конечно, всем вам», — заявил Хуанг на встрече с сотрудниками.

Он также назвал недопустимым нарушение корпоративного кодекса, в разработке которого сам принимал участие. При этом глава Nvidia отверг обвинения в жестоком обращении с подчиненными и не согласился с критикой организационной структуры компании, в которой ему напрямую подчиняются 60 человек.

По данным The Wall Street Journal, Хуанг сообщил, что Nvidia запустила процедуру, в рамках которой его непосредственные подчиненные будут направлять совету директоров отзывы о его поведении.

Бизнесмен, состоящий в браке более 40 лет, заявил, что благодарен компании за второй шанс и намерен приложить усилия, чтобы получить второй шанс и от членов своей семьи.

Кроме того, Хуанг опроверг информацию о том, что его возвращение на руководящие посты произошло под давлением президента США Дональда Трампа.

«Это совершенно не соответствует действительности», — подчеркнул он.

По данным WSJ, возвращение Хуанга в офис сопровождалось эмоциональной встречей. Сотрудники выстроились вдоль лестниц и балконов, приветствуя руководителя возгласами: «Мы любим тебя, Дженсен!».

Напомним, 23 ноября совет директоров Nvidia единогласно проголосовал за восстановление Хуанга в должностях президента и генерального директора компании, а также в составе совета директоров. Он возглавлял Nvidia с момента ее основания, но 12 ноября покинул пост на фоне скандала, связанного с подозрениями в личных отношениях с сотрудницами.