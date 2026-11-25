В Азербайджане утвердили новые нормы проектирования зданий и помещений для животноводческих и птицеводческих предприятий взамен советских строительных норм 1984 года.

Документ «Здания и помещения животноводческих и птицеводческих предприятий. Нормы проектирования» утвердила коллегия Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, пишет Report.

Решение подписал председатель комитета Анар Гулиев.

Нормы распространяются на проектирование новых и реконструируемых зданий и сооружений, предназначенных для содержания животных и птицы. Контроль за исполнением решения поручен заместителю председателя комитета Довлетхану Довлетханову.

В связи с этим в Азербайджане утратил силу СНиП 2.10.03-84 «Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения», утвержденный Госстроем СССР 18 июня 1984 года.