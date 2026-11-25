В Бинагадинском районном суде рассмотрены представления об избрании мер пресечения в отношении директора ООО «Аграрно-промышленный комплекс Гилязи-Гушчулуг» Эльшана Усубова, начальника убойного цеха Назима Мамедова и председателя Наблюдательного совета ООО «Гилязинская птицеводческая компания» Махира Мирзоева.

Согласно решениям суда, в отношении Эльшана Усубова избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца и 11 дней, а в отношении Назима Мамедова и Махира Мирзоева — в виде домашнего ареста, передает АПА.

Отметим, что, согласно материалам следствия, на производственном участке ООО «Аграрно-промышленный комплекс Гилязи-Гушчулуг» были обнаружены куриное мясо и замороженные части куриных тушек с истекшим сроком годности, а также продукция, на которой в качестве даты производства было указано 24 декабря 2026 года.

В рамках уголовного дела директор комплекса Эльшан Усубов, начальник убойного цеха Назим Мамедов и председатель Наблюдательного совета ООО «Гилязинская птицеводческая компания» Махир Мирзоев привлечены в качестве обвиняемых по статьям 200-3.2.2, 200-3.2.3 и 308.2 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.