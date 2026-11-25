В октябре 2026 года Азербайджан занял 83-е место среди 150 стран по скорости фиксированного широкополосного интернета. Медианная скорость загрузки данных составила 93,51 Мбит/с, а отдачи — 93,98 Мбит/с.

Согласно данным Speedtest Global Index, по сравнению с предыдущим месяцем страна опустилась на две позиции.

В рейтинге мобильного интернета Азербайджан расположился на 49-м месте среди 100 стран. Медианная скорость загрузки составила 96,17 Мбит/с, отдачи — 23,28 Мбит/с. За месяц страна потеряла две позиции.

В Баку скорость фиксированного интернета достигла 92,78 Мбит/с, что обеспечило столице 112-е место среди 192 городов. По сравнению с предыдущим месяцем Баку поднялся на две позиции.

В рейтинге мобильного интернета столица заняла 88-е место среди 149 городов со скоростью загрузки 115,12 Мбит/с, опустившись на три позиции.

Таким образом, мобильный интернет в Баку по скорости загрузки данных опережает фиксированный