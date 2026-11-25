Депутат Милли Меджлиса Азер Бадамамов обратил внимание на случаи неуважительного поведения пассажиров в аэропорту, призвав граждан соблюдать очереди, правила безопасности и чистоту в общественных местах.

Об этом парламентарий написал на своей странице в социальной сети.

По его словам, он стал свидетелем неприятной ситуации в аэропорту, куда приехал около часа ночи, чтобы проводить близкого родственника.

Бадамамов отметил, что пассажиры, ожидавшие регистрации на рейс, пытались пройти без очереди, собирались группами перед стойками регистрации, мешали другим и игнорировали требования ответственных сотрудников.

Депутат также обратил внимание на поведение пассажиров после посадки в самолет. По его словам, некоторые из них сразу после приземления, не дожидаясь полной остановки воздушного судна и разрешения бортпроводников, встают с мест, достают ручную кладь и пытаются первыми выйти из самолета.

Кроме того, парламентарий раскритиковал пассажиров, оставляющих мусор в салоне самолета.

«Мы ожидаем, что во время поездок за границу представители других народов будут относиться к нам с уважением. Но возникает вопрос: уважаем ли мы сами себя и друг друга?» — написал Бадамамов.

Он подчеркнул, что подобное поведение не только свидетельствует о неуважении людей друг к другу, но и формирует у иностранцев определенное представление об азербайджанском обществе.

По мнению депутата, граждане должны сами соблюдать нормы поведения, а также вежливо осуждать тех, кто игнорирует общественные правила.