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AYNA: В Азербайджане сегодня 10 лицензированных операторов заказа такси

AYNA: В Азербайджане сегодня 10 лицензированных операторов заказа такси

10 физических и юридических лиц в Азербайджане получили разрешение на деятельность в качестве оператора заказа такси.

Об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

В ведомстве сообщили, что за осуществление деятельности в качестве оператора заказа такси без соответствующего разрешения должностные лица будут оштрафованы на сумму 10 тыс. манатов, а юридические лица – 40 тыс. манатов

Кроме того, за несоблюдение требований по защите персональных данных должностные лица будут оштрафованы на 5 тыс. манатов, а юридические лица – на 20 тыс. манатов.

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