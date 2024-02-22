Костанян: Армения заинтересована в урегулировании отношений с Азербайджаном

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Факт мюнхенской встречи лидеров Армении и Азербайджана можно считать положительным, но необходимо перейти от встреч и обсуждений к более практическим действиям.

Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян, которого цитирует news.am.

Он выразил надежду, что между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении состоится встреча, на которой будут обсуждены все вопросы.

По словам Костаняна, Армения получила окончательный вариант предложений Азербайджана по мирному договору, и сейчас между делегациями во главе с министрами ведутся переговоры относительно следующей встречи вокруг текста договора.

Армянская сторона заинтересована в урегулировании отношений с Азербайджаном, добавил Костанян.