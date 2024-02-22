Пока МДВ Армении собирало документы на экстрадицию, Кямиль Зейналлы доехал до Баку

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В МВД Армении остались недовольны тем, что известного азербайджанского спортсмена Кямиля Зейналлы не выдали Еревану.

Как заявил пресс-секретарь ведомства Нарек Саркисян, Россия должна была выдать Кямиля Зейналлы Еревану, а не отпускать в Баку.

«Днем 21 февраля подразделение, инициировавшее розыск, было проинформировано официальным письмом из Российской Федерации об обнаружении разыскиваемого лица, с просьбой подтвердить факт розыска. В ответ подразделение, инициировавшее розыск, сразу же подтвердило, что данное лицо находится в международном розыске, а мерой пресечения должно быть задержание. Несмотря на информацию об освобождении разыскиваемого, МВД РА подготовило пакет документов, предусмотренных протоколом об экстрадиции, который будет передан в Генеральную прокуратуру РА для передачи их российским правоохранительным органам и проведения необходимых действий по экстрадиции», – заявил Нарек Саркисян.