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Кямиль Зейналлы вернулся в Баку

Кямиль Зейналлы вернулся в Баку

Задержанный вчера в Москве по запросу Армении известный азербайджанский фитнес-тренер Кямиль Зейналлы вернулся в Баку

В Международном аэропорту Гейдар Алиев его встречали члены семьи, а также представители СМИ.

«Я не надеялся вернуться на родину. Меня объявили в розыск в странах СНГ, теперь я не могу посещать страны-члены этой организации. Выражаю благодарность Фонду Гейдара Алиева, помощнику президента Анару Алекперову. С моей семьей поддерживалась регулярная связь. Я хотел бы также поблагодарить Генеральную прокуратуру, МВД, Службу государственной безопасности и всех сотрудников нашего посольства в России во главе с послом Поладом Бюльбюльоглу», – сказал Зейналлы.

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