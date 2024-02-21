Макрон пообещал Пашиняну «полную поддержку» и вооружение

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Президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил, что Армения может рассчитывать на полную поддержку со стороны Франции.

По его словам, Франция дала согласие на поставку «оборонительного» вооружения Армении.

«Франция дала свое согласие на поставку оборонной военной техники, и Франция продолжит со всей ответственностью, не желая какой-либо эскалации», – утверждает Макрон.

Президент добавил, что Париж будет поддерживать «независимость, территориальную целостность Армении, а также демократические процессы в стране и стремления Еревана к миру». Он добавил, что Франция будет развивать сотрудничество с Арменией в сфере обороны и способствовать развитию отношений с ЕС.