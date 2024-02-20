ЕБРР выделит кредит на строительство газопровода по транспортировке азербайджанского газа

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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рассматривает выделение кредита в размере до 98,6 млн евро под госгарантию государственной компании Северной Македонии «NOMAGAS» (лицензированный оператор газотранспортной системы) на реализацию регионального проекта по газификации, передает АПА.

Как сообщает ЕБРР, кредитные средства пойдут на строительство готового к транспортировке 100%-го водорода газосоединительного трубопровода с Грецией (66 км; взаимосвязь) и двух газопроводов в Северной Македонии (Гостивар-Кичево – 34 км; участок 1, Свети Николе-Велес – 28 км; 2 часть).

Отметим, Северная Македония входит в число стран, заинтересованных в импорте азербайджанского газа.