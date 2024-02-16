Азербайджанский прокол грузинского президента

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Вряд ли отсутствие своевременного поздравления от президента Грузии дурно повлияло на здоровый сон Ильхама Алиева – оно больше встревожило и дало пищу для нападок на саму мадам Зурабишвили со стороны грузинских властей. И ей пришлось пойти на «тяжелый» шаг, не созвучный западным лидерам с их примитивным и предвзятым подходом к Азербайджану.

Хоть и с опозданием, но президенту Грузии Саломе Зурабишвили все же пришлось поздравить Ильхама Алиева с его переизбранием на пост президента Азербайджана. Вероятно, она так бы и проигнорировала столь важное событие, как минимум, регионального масштаба в его широком понимании, но не обратить внимание на скандал, разразившийся в самой Грузии, в ее властных структурах на почве не поздравления, уже не получалось: правящая партия страны обвинила ее, как минимум, в «политической близорукости».

В частности, вице-премьер, она же – министр культуры и спорта Тея Цулукиани с присущей ей прямолинейностью и жесткостью заявила, что «Молчание … президента вредит нашему государству. Мы все хотим напомнить нашему президенту, что это регион, где геополитические риски и риски безопасности возросли за последние годы. Правительство Грузии ежедневно заботится о том, чтобы застраховать эти риски, и на этом фоне президент, которая является главнокомандующим, воздерживается поздравить нашего соседа, партнера, друга государства в победе на выборах. Это политическая близорукость».

И добавила: вместо сохранения и развития партнерских отношений с Азербайджаном, президент поступает с точностью до наоборот. Вице-премьер припомнила Зурабишвили, что Эммануэля Макрона в аналогичной ситуации она поздравила еще до оглашения официальных результатов президентских выборов во Франции.

Критика в адрес президента прозвучала и со стороны другого вице-премьера – министра обороны Ираклия Чиковани: «Мне непонятно то бездействие, которое проявляет президент, потому что всем ясно – у нас с Азербайджанской Республикой стратегическое партнерство и сотрудничество, особые отношения с лидером Азербайджана, что не раз способствовало осуществлению успешных проектов между нашими странами. С другой стороны, простой дипломатический этикет требует, чтобы такое поздравление прозвучало». Кстати, одним из первых Алиева поздравил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

А потом произошло и вовсе смехотворное: на сайте президента Грузии появилось поздравление Саломе Зурабишвили «от имени народа Грузии» и лично нее, датированное 9 февраля, то есть более ранним сроком, чем оно было направлено Ильхаму Алиеву. И тогда правящая партия «Грузинская мечта» получила еще одну возможность «клюнуть» президента: заметим, Грузия – парламентская республика, и первым лицом в ней является премьер-министр. Президент же, по сути – «свадебный генерал», однако сильно портящий кровь грузинским властям.

Как заявил исполнительный секретарь правящей партии Мамука Мдинарадзе, администрация Зурабишвили направила письмо с поздравлениями Алиеву только после начатой в СМИ кампании, указав неправильную дату. Изначально, сказал он, в самой администрации президента журналистам заявили, что ожидают официальных данных ЦИК Азербайджана. «Затем администрация говорит, что уже поздравила, то есть это ложь. Это не подозрения, это ложь», – подчеркнул политик.

Послание президента Грузии содержит «искреннее пожелание» президенту Азербайджана «постоянных успехов и побед в неустанной деятельности, направленной на процветание Вашей страны и ее народа». «Я твердо верю, – заверяет грузинский президент, – что совместными усилиями мы поднимем добрососедские и дружественные отношения, стратегическое партнерство между нашими братскими странами на новые вершины».

«Где ты раньше был(а), и кого любил(а)?» – вопрос уместный в данном случае. Уроженка Франции грузинского происхождения, дипломат, переманенный в свое время в Грузию Михаилом Саакашвили портфелем главы МИД (правда, вскоре мадам ушла в оппозицию к президенту страны, а теперь она в оппозиции к правящей партии), «любит» и проводит интересы Франции и ее брюссельско-вашингтонского руководства, которое, в отличие от лидеров государств «оси зла» – Китая, России, Беларуси, Ирана, а также стран «меньшего зла», поздравить «авторитарного Алиева» не сподобились. Так что Зурабишвили пошла по пути своего прямого руководства: в самом деле, ведь Алиев правил 20 лет без передыху, что не есть хорошо, потому как «недемократично».

Мало того, у Азербайджана ухудшились отношения с Францией, руководящими органами Евросоюза и «кое-какими» структурами США – Алиев, проводящий суверенную политику, с которой его не смогли сдвинуть ни угрозами, ни карами, последовательно осуществляет то, что считает полезным для своей страны и ее независимости. А такое не прощается.

И с какой стати «цивилизованному миру», рассчитывающему, кстати, на азербайджанские энергоносители, поздравлять Алиева, когда, по оценкам наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ (ЕС заявил, что они «приняты к сведению»), «выборы прошли в ограничительной политической среде и по законам, которые ограничивают основные права и свободы, включая свободу собраний, выражения мнений и СМИ». Правда, миссии пришлось признать, что «подготовка к выборам велась эффективно», однако сам процесс «характеризовался подавлением критических голосов и отсутствием политических альтернатив». Ну и, конечно, в соответствующем документе подчеркнуто «повсеместное игнорирование обязательных процедур, отсутствие прозрачности и многочисленные серьезные нарушения».

«Почему-то» всего этого не узрели другие иностранные наблюдатели, широко представленные на президентских выборах в Азербайджане – например, СНГ (на Западе оно не в счет как вражеское), от парламента Мексики, Молодежной сети Движения неприсоединения, Парламентской ассамблеи Организации экономического сотрудничества, и т.д.

Но, как бы то ни было, а Зурабишвили сильно прокололась. В Грузии можно услышать и оправдание в ее адрес – дескать, дама «обиделась», поскольку в позапрошлом году ее не известили о визите Алиева в Тбилиси. Но вопросы подобного уровня решает правительство. Говорят также, что тесное взаимодействие мадам с Парижем вряд ли бы стало точкой сближения между нею и Алиевым, поскольку Франция и Макрон лично проводят откровенно антиазербайджанскую политику – впрочем, не он один грешит ею на Западе. И Алиев открыто его критикует.

И теперь оппоненты власти порицают правящую партию за то, что она фактически разделяет позицию Алиева – то есть «имеет наглость» критиковать или не соглашаться с мнением европейских политиков, но при этом «делает вид», что мечтает о вхождении Грузии в Евросоюз.

Словом, не успел стихнуть один скандал с Зурабишвили на почве несвоевременного, а, говоря прямо – вынужденного поздравления Алиева – главы ближайшего и дружественного государства, – как разразился второй, фигурантом которого вновь выступила президент Грузии: она, без одобрения правительства (ранее «самодеятельность» президента стала причиной попытки ее импичмента), опять отправилась за рубеж, причем, в самом факте ее участия в Мюнхенской конференции по безопасности явно просматривается «двойное дно».

Власти усмотрели в самостоятельном вояже, без разрешения правительства, намерение президента «сплотить вокруг себя оппозицию». А последняя похвалила Зурабишвили за участие в конференции после попытки ее импичмента за несогласованные с правительством поездки. Но на конференцию не пригласили премьера Кобахидзе, а это, во-первых, обрадовало оппозицию, поскольку «возвысило» президента и «принизило» премьера, который приглашения не получил.

То есть получилось так: в Европе Зурабишвили имеет гораздо больший вес как прозападный политик, а с премьером, как «кремлевским подпевалой», на Западе не считаются.

Эти два сюжета – касающийся грубого нарушения дипломатического этикета на почве выборов в Азербайджане и очередного нарушения Конституции президентом не без усилий европейцев, которым не нравится ни грузинская, ни азербайджанская власть, и они стараются дискредитировать и одну, и другую, говорят о том, что обстановка на Южном Кавказе сильно расшатывается как изнутри по сценарию, написанному в забугорье, так и под прямым давлением его боссов.

Ситуация и постыдная, и опасная для региона в его малом и большем масштабе – тем более, что конфликтогенность Южного Кавказа, Центральной Азии и едва ли не всего постсоветского пространства, а также соседнего с ЮК Ближнего Востока, все еще далека от атмосферы, способствующей понижению ее градуса. А внутренняя нестабильность в Грузии только подливает масла в огонь.

Что же до сюжета Зурабишвили – Алиев, последнему он не мог навредить по определению, а вот имиджу президента Грузии в адекватных кругах – в избытке. И он, надо думать, никак не отразится на стратегическом характере отношений Баку и Тбилиси.

Ирина Джорбенадзе, автор Minval.az