Преступления армян срока давности не имеют

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На прошлой неделе отечественные СМИ сообщили о страшной находке. В окрестностях уже освобожденного Аскерана было обнаружено еще одно, которое по счету массовое захоронение. В братской могиле находились человеческие останки, и каждый час раскопок выводил на поверхность всё новые и новые кости и черепа. Личности погребенных пока еще не установлены. Их ждет генетический анализ с использованием новейших методов идентификации.

Впрочем, уже сейчас нет никаких сомнений в том, кому принадлежат эти останки, и кого вот таким бесчеловечным образом сбросили в яму и засыпали сверху землей. Совершенно очевидно, что это рук армянских военных преступников, а останки принадлежат азербайджанским мирным жителям, казненным в ходе первой карабахской войны.

Сразу после появления этой новости армянские паблики, видимо, чувствуя, как на их голове начинает предательски гореть шапка, ринулись выдумывать различные сказки. Кто-то из пользователей написал «с каких пор останки двух человек считаются геноцидом?», другой пошел дальше и обвинил азербайджанцев в том, что они «закопали останки убитых ими армян и теперь выдают их за ходжалинцев».

Всё это, конечно же, свойственный армагитпропу бред. Найденное захоронение – старое, еще с первой карабахской войны. Останки никак не могли принадлежать армянам, потому как их соплеменники никогда не сбрасывали таким вот нечеловеческим образом своих сородичей в ямы и не закапывали их без имен, табличек и т. д. Тела многих ликвидированных оккупантов они даже не ленились перевозить в Армению, где со всеми почестями хоронили либо в Ераблуре, либо же в населенных пунктах, откуда те были родом. Но чтобы вот так скинуть десятки человеческих тел в ямы и втайне от родственников и без всякого намёка на уважение закопать — такое они проделывали только с теми, кого ненавидели. Всё просто: в Аскеране жили армяне, и ненавидели они азербайджанцев. Кому могли принадлежать тела сброшенных без всякого уважения в яму людей, и кто мог это сделать? Вопросы риторические.

Братская могила – дело рук исключительно армян, потому как в этой части Карабаха хозяйничали именно армянские оккупанты.

Ну, а учитывая место обнаруженной братской могилы и близость ее к Ходжалы, а также вспомнив маршрут, по которому несчастные ходжалинцы пытались пешком уйти и спастись от истребления, не остаётся никаких сомнений, что это, по всей видимости, и есть убитые в конце февраля 1992 года жители поселка или же казненные чуть позже их односельчане, которых армяне сперва взяли в заложники, пытали и издевались.

ДНК-анализ останков позволит без шансов на ошибку установить личности убитых граждан. И если среди них окажутся имена из списка 150 пропавших без вести ходжалинцев, то это станет очередной пощечиной по бесстыжей физиономии негодяев, отрицающих роль армянской стороны в истреблении жителей Ходжалы.

Понятно, что миф о том, что, дескать, «азербайджанцев убивали сами же азербайджанцы из НФА» и, мол, «происходило это на подступах к Агдаму», не заслуживает даже обсуждения и всякого участия в дискуссиях на эту тему. Однако с обнаружением массового захоронения перед брызжущими слюной отрицателями возникает еще один неудобный вопрос, на который им придется отвечать перед самими собой — если ходжалинцев убивали не армяне, а «боевики НФА», то что делали эти пресловутые боевики НФА в Аскеране? Или, может, Аскеран тоже был «под контролем НФА»? А может, жители Аскерана решили просто «помочь» агдамцам с похоронами?

Естественно, это всё тоже риторические вопросы.

Нам же остается пока только ждать установления личности погребенных в той братской могиле. Список 150-и пропавших без вести ходжалинцев у нас имеется, и вероятность того, что среди идентифицированных останков может оказаться кто-то из того списка, довольно высока.

Зухраб Дадашов