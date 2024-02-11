Саудовский король пожелал президенту Алиеву успехов |
Конгресс США поддержал сделку по F-16 с Турцией |
Ильхам Алиев поздравил иранского коллегу |
Глава Мюнхенской конференции: Путин стремится восстановить Россию в границах СССР |
Россия потеряла в Украине еще 930 военнослужащих |
СМИ Кубы осветили выборы в Азербайджане |
Вид Баку с орбиты МКС (фото) |
Президент Венгрии уходит в отставку |
Копыркин: Российские миротворцы помогут армянам вернуться в Карабах |
Главное Мир

Болсонару готовил госпереворот в Бразилии

Болсонару готовил госпереворот в Бразилии

Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару в 2022 году привлёк на свою сторону военных в высоких чинах, чтобы устроить госпереворот. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на расследование полиции.

В материале говорится, что главком сухопутных сил страны заверил политика, что «примет все меры для осуществления государственного переворота». В лояльности бывшему бразильскому лидеру признавался и командующий военно-морского флота.

Полиция в ходе расследования пришла к выводу, что заговорщики собирались не позволить нынешнему президенту страны Луису Инасиу Луле да Силве вступить в должность. Для этого планировалось захватить судей Верховного суда Александра де Мораеса, руководившего в тот момент бразильским ЦИК, Гельмара Мендеса и председателя Федерального сената (верхняя палата парламента в Бразилии) Родригу Пашеку.

Однако заговор так и не был приведён в исполнение после победы Лулы да Силвы в президентской гонке: Болсонару не был уверен, что заручился достаточной поддержкой среди военных. А впоследствии нового руководителя страны признал широкий круг бразильских политических лидеров и шанс был упущен.

Теги:
Из этой рубрики
Конгресс США поддержал сделку по F-16 с Турцией
Мир

Конгресс США поддержал сделку по F-16 с Турцией

2024/02/11, 12:35
Болсонару готовил госпереворот в Бразилии
Мир

Болсонару готовил госпереворот в Бразилии

2024/02/11, 11:48
Заболевший раком Карл III обратился к подданным
Мир

Заболевший раком Карл III обратился к подданным

2024/02/11, 11:31
Трамп против оказания безвозмездной помощи и склоняется в пользу займов
Мир

Трамп против оказания безвозмездной помощи и склоняется в пользу займов

2024/02/11, 10:41
Подземный толчок в Турции
Мир

Подземный толчок в Турции

2024/02/11, 09:54
Франция призывает ЕС вкладываться в оборону на фоне «российской угрозы»
Мир

Франция призывает ЕС вкладываться в оборону на фоне «российской угрозы»

2024/02/11, 00:32
Еще один политик Венгрии уходит в отставку вслед за президентом
Мир

Еще один политик Венгрии уходит в отставку вслед за президентом

2024/02/11, 00:01
Во Франции активистки облили супом картину Клода Моне (видео)
Мир

Во Франции активистки облили супом картину Клода Моне (видео)

2024/02/10, 23:43
Армия Израиля обнаружила туннель разведки ХАМАС под штаб-квартирой БАПОР в Газе (видео)
Мир

Армия Израиля обнаружила туннель разведки ХАМАС под штаб-квартирой БАПОР в Газе (видео)

2024/02/10, 23:28