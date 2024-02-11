Болсонару готовил госпереворот в Бразилии

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Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару в 2022 году привлёк на свою сторону военных в высоких чинах, чтобы устроить госпереворот. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на расследование полиции.

В материале говорится, что главком сухопутных сил страны заверил политика, что «примет все меры для осуществления государственного переворота». В лояльности бывшему бразильскому лидеру признавался и командующий военно-морского флота.

Полиция в ходе расследования пришла к выводу, что заговорщики собирались не позволить нынешнему президенту страны Луису Инасиу Луле да Силве вступить в должность. Для этого планировалось захватить судей Верховного суда Александра де Мораеса, руководившего в тот момент бразильским ЦИК, Гельмара Мендеса и председателя Федерального сената (верхняя палата парламента в Бразилии) Родригу Пашеку.

Однако заговор так и не был приведён в исполнение после победы Лулы да Силвы в президентской гонке: Болсонару не был уверен, что заручился достаточной поддержкой среди военных. А впоследствии нового руководителя страны признал широкий круг бразильских политических лидеров и шанс был упущен.