Дорожная полиция предупредила водителей о штрафе за грязные номера

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Главное управление Государственной дорожной полиции (ГДП) МВД Азербайджана призвало водителей содержать государственные регистрационные знаки в чистоте.

Об этом сообщили в ГДП.

В обращении отмечается, что невыполнение этой обязанности считается нарушением правил эксплуатации автомобиля и влечет за собой административную ответственность.

«Уважаемые водители! Не забывайте, что, сохраняя в чистоте государственные регистрационные знаки транспортных средств, мы одновременно выполняем свой долг и способствуем повышению водительской дисциплины в стране», – заявили в ГДП.