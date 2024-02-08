Дорожная полиция предупредила водителей о штрафе за грязные номера

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГДП) МВД Азербайджана призвало водителей содержать государственные регистрационные знаки в чистоте.
Об этом сообщили в ГДП.
В обращении отмечается, что невыполнение этой обязанности считается нарушением правил эксплуатации автомобиля и влечет за собой административную ответственность.
«Уважаемые водители! Не забывайте, что, сохраняя в чистоте государственные регистрационные знаки транспортных средств, мы одновременно выполняем свой долг и способствуем повышению водительской дисциплины в стране», – заявили в ГДП.