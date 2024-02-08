МИД Турции: Приветствуем здравый смысл народа Азербайджана

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Желаем, чтобы состоявшиеся 7 февраля президентские выборы принесли пользу братскому Азербайджану.

Об этом говорится в публикации МИД Турции в соцсети Х

«Мы рады, что выборы прошли мирно на всей территории Азербайджана, включая освобожденные от оккупации территории. Мы приветствуем здравый смысл, проявленный азербайджанским народом в ходе избирательного процесса», – говорится в публикации.