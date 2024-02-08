МИД Турции: Приветствуем здравый смысл народа Азербайджана

Желаем, чтобы состоявшиеся 7 февраля президентские выборы принесли пользу братскому Азербайджану.
Об этом говорится в публикации МИД Турции в соцсети Х
«Мы рады, что выборы прошли мирно на всей территории Азербайджана, включая освобожденные от оккупации территории. Мы приветствуем здравый смысл, проявленный азербайджанским народом в ходе избирательного процесса», – говорится в публикации.
Azerbaycan’da Gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Hk. https://t.co/abuIvgyzVp pic.twitter.com/J81RjkUhhi
— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) February 7, 2024