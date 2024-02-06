Посол Ирана в Ереване сделал скандальные заявления

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Посол Ирана в Армении Мехди Субхани продолжает делать скандальные заявления. На пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, как Иран относится к поставкам индийского оружия в Армению, он заявил, что Тегеран выступает за «усиление» Армении и решения, которые помогут миру и стабильности в регионе.

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«Мы выступаем за укрепление, усиление Армении и готовы помочь ей во всем, что будет содействовать миру и стабильности в регионе», – важно заявил иранский дипломат.

Кроме того, он добавил, что Тегеран поддерживает инициативу «Перекресток мира» армянского правительства.

По его словам, для Ирана предпочтительнее путь через Армению, а не через Азербайджан. Армянский путь, утверждает он, короче азербайджанского на два дня.

«Позиция Ирана в этом вопросе очень ясна, и мы всегда ее подчеркивали: дороги должны быть под суверенитетом страны, по которой они проходят. Мы против изменения границ и геополитических изменений в регионе», – сказал Субхани.

На вопрос, к каким действиям готов Иран, если Азербайджан «нападет» на Армению, посол отметил, что на основе вероятностей нельзя делать оценок.

«Что же касается наших действий, то они зависят от позиции властей Армении», – заключил дипломат.