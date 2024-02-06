Россия пригрозила странам Балтии |
Задержаны участники нападения в Стамбуле (обновлено, фото, видео) |
Байрамов обсудил с Лебедевым сотрудничество в рамках СНГ |
Польша готовится к войне с Россией |
Посол ЕС в Баку требует установить цензуру в азербайджанских СМИ |
За президентскими выборами в Азербайджане будут следить наблюдатели из 89 стран |
Иран уже через неделю может получить ядерное оружие |
Настоящий друг познается в беде: Украине, Молдове, Грузии и Румынии стоило бы вспомнить азбуку |
Китай предупредил об опасности выхода из-под контроля ситуации на Ближнем Востоке из-за США |
Главное Странности

Посол Ирана в Ереване сделал скандальные заявления

Посол Ирана в Ереване сделал скандальные заявления

Посол Ирана в Армении Мехди Субхани продолжает делать скандальные заявления. На пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, как Иран относится к поставкам индийского оружия в Армению, он заявил, что Тегеран выступает за «усиление» Армении и решения, которые помогут миру и стабильности в регионе.

Читайте также: Дипломат или агент разведки? Самодеятельность посла Мехди Субхани вызывает вопросы 

«Мы выступаем за укрепление, усиление Армении и готовы помочь ей во всем, что будет содействовать миру и стабильности в регионе», – важно заявил иранский дипломат.

Кроме того, он добавил, что Тегеран поддерживает инициативу «Перекресток мира» армянского правительства.

По его словам, для Ирана предпочтительнее путь через Армению, а не через Азербайджан. Армянский путь, утверждает он, короче азербайджанского на два дня.

«Позиция Ирана в этом вопросе очень ясна, и мы всегда ее подчеркивали: дороги должны быть под суверенитетом страны, по которой они проходят. Мы против изменения границ и геополитических изменений в регионе», – сказал Субхани.

На вопрос, к каким действиям готов Иран, если Азербайджан «нападет» на Армению, посол отметил, что на основе вероятностей нельзя делать оценок.

«Что же касается наших действий, то они зависят от позиции властей Армении», – заключил дипломат.

Теги:
Из этой рубрики
Россия пригрозила странам Балтии
Странности

Россия пригрозила странам Балтии

2024/02/06, 19:10
Польский генерал призвал депортировать украинцев из Европы
Странности

Польский генерал призвал депортировать украинцев из Европы

2024/02/06, 18:41
Посол Ирана в Ереване сделал скандальные заявления
Странности

Посол Ирана в Ереване сделал скандальные заявления

2024/02/06, 15:50
Пашинян спустя менее двух месяцев вновь встретился с послом США
Странности

Пашинян спустя менее двух месяцев вновь встретился с послом США

2024/02/06, 15:41
Посол ЕС в Баку требует установить цензуру в азербайджанских СМИ
Странности

Посол ЕС в Баку требует установить цензуру в азербайджанских СМИ

2024/02/06, 15:08
Байден разговаривает с мертвыми (видео)
Странности

Байден разговаривает с мертвыми (видео)

2024/02/06, 09:37
Хаменеи пытается вбить клин между мусульманскими странами и Израилем
Странности

Хаменеи пытается вбить клин между мусульманскими странами и Израилем

2024/02/05, 23:02
В Грозном «ахматовцы» убили подполковника МВД
Странности

В Грозном «ахматовцы» убили подполковника МВД

2024/02/05, 22:08
Россия признала минирование ЗАЭС
Странности

Россия признала минирование ЗАЭС

2024/02/05, 00:45