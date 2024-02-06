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Повышена зарплата военнослужащих минобороны

Повышена зарплата военнослужащих минобороны

Повышены ежемесячные должностные (тарифные) оклады военнослужащих Министерства обороны Азербайджана.

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить финансирование расходов, необходимых для исполнения указанного постановления, за счет средств, предусмотренных для соответствующих целей в госбюджете Азербайджана на 2024 год.

Размеры ежемесячных должностных окладов военнослужащих не разглашаются, так как являются конфиденциальными.

Постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.

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