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Запад ударил по десяткам целей хуситов в Йемене (видео)

Запад ударил по десяткам целей хуситов в Йемене (видео)

США и Великобритания при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады, Дании, Нидерландов и Новой Зеландии нанесли удары по 36 целям хуситов в Йемене. Об этом говорится в опубликованном Пентагоном совместном заявлении.

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Отмечается, что удары были произведены в 13 местах Йемена «в ответ на продолжающиеся атаки против международных и коммерческих судов, а также военно-морских судов, проходящих через Красное море».

В результате атаки удалось поразить хранилища с оружием, ракетными системами и пусковыми установками, системами противовоздушной обороны (ПВО) и радарами хуситов.

Как уточнили в Пентагоне, целью таких ударов остаются «деэскалация напряженности и восстановление стабильности в Красном море».

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