Украина сообщила о «критической» нехватке снарядов

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Украина сталкивается с «критической» нехваткой артиллерийских снарядов. Об этом говорится в письме министра обороны Рустема Умерова руководителям военных ведомств стран Евросоюз, пишет Bloomberg.

По словам главы Минобороны Украины, ситуация с нехваткой вооружения усугубляется с каждым днем. Он пояснил, что ВСУ могут выпускать не более двух тысяч снарядов в день на линии фронта протяженностью 1,5 тысячи километров. Это в три раза меньшее количество снарядов, которое использует Россия, отмечается в письме.

Согласно оценке Умерова, Украине требуется 200 тысяч 155-мм снарядов в месяц.

Глава Минобороны Украины вновь призвал европейских союзников выполнить свое обещание по поставке миллиона боеприпасов.