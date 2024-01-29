Внук Голды Меир: Она бы поддержала Украину

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Внук знаменитого израильского премьера Голды Меир Шауль Рахаби в интервью NV рассказал, как она относилась к Советскому Союзу.

«Она очень критически относилась к Советскому Союзу, не доверяла ему. СССР действительно поддерживал врагов Израиля, особенно Египет и Сирию перед войной Судного дня», — сказал Рахаби в интервью.

Он также отметил, что хотя Голда Меир в то время, когда была послом Израиля в СССР была «очарована русской культурой», она все равно «была очень предана тому, чтобы русские евреи уехали из Советского Союза как можно быстрее, совершили алию в Израиль или уехали в свободный мир».

«Сейчас я уверен, что она бы поддержала стремление Украины к свободе и демократии перед лицом этой жестокой российской агрессии. … Я уверен, что моя бабушка, если бы она была жива, была бы горячей сторонницей Украины. Усилий Украины, ее стойкости перед лицом российской агрессии и террора. Я в этом уверен, я не имею никаких сомнений относительно ее позиции», — сказал также Рахаби.