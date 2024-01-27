Губернатор Техаса заявил, что готов пойти на конфликт с властями США |
Техас вступил в состояние войны и отказался подчиняться Вашингтону. Главное |
Хикмет Гаджиев поблагодарил Чавушоглу и Алтуна за поддержку Азербайджана по вопросу ПАСЕ |
Со дня операции «Дашалты» минуло 32 года |
Азербайджан ждет от Армении точных карт минных полей |
Эрдоган утвердил ратификацию членства Швеции в НАТО |
Израильский эксперт: Тегеран вряд ли вступит в прямой конфликт с Баку |
В ХАМАС готовы к обмену заложниками с Израилем |
Россия готовит масштабное наступление в Украине |
Главное Мир

В Турции опровергли утверждения о запросе США оригинала указа Эрдогана

В Турции опровергли утверждения о запросе США оригинала указа Эрдогана

Центр по борьбе с дезинформацией при администрации президента Турции опроверг утверждения о том, что США якобы попросили Анкару предоставить оригинал подписанного президентом республики Реджепом Тайипом Эрдоганом указа об одобрении парламентом ратификационного протокола о присоединении Швеции к НАТО.

В ведомстве назвали такие сообщения несостоятельными.

«Сообщения в ряде СМИ и в соцсетях о том, что Конгресс США в связи с решением [Турции] относительно вступления Швеции в НАТО хотел бы увидеть оригинал решения парламента и указа президента, который опубликован в [официальном правительственном вестнике] Resmi Gazete, не соответствуют действительности. США являются страной-депозитарием свыше 200 международных актов, в том числе касающихся НАТО. <…>. В качестве страны-депозитария они получают документы, в частности ратификационные грамоты, касающиеся подписания соответствующих документов. Текст решения [президента] был передан стране-депозитарию», – говорится в сообщении ведомства.

Теги:
Из этой рубрики
Маск заявил, что пограничники помогают нелегалам пересекать южную границу США
Мир

Маск заявил, что пограничники помогают нелегалам пересекать южную границу США

2024/01/27, 23:22
Нетаньяху: "У нас нет другого выхода, кроме как добиться полной победы"
Мир

Нетаньяху: «У нас нет другого выхода, кроме как добиться полной победы»

2024/01/27, 23:01
В США рассчитывают, что Китай повлияет на Иран для прекращения атак хуситов
Мир

В США рассчитывают, что Китай повлияет на Иран для прекращения атак хуситов

2024/01/27, 22:28
Посол ЕС: Сегодня исполняется год со дня ужасного нападения на посольство Азербайджана в Тегеране
Мир

Посол ЕС: Сегодня исполняется год со дня ужасного нападения на посольство Азербайджана в Тегеране

2024/01/27, 22:10
В Германии переходят на четырехдневную рабочую неделю в связи с кризисом на рынке труда
Мир

В Германии переходят на четырехдневную рабочую неделю в связи с кризисом на рынке труда

2024/01/27, 21:52
Французские фермеры продолжают блокировать автодороги в 38 местах
Мир

Французские фермеры продолжают блокировать автодороги в 38 местах

2024/01/27, 21:33
В Турции опровергли утверждения о запросе США оригинала указа Эрдогана
Мир

В Турции опровергли утверждения о запросе США оригинала указа Эрдогана

2024/01/27, 21:02
Скандал в БАПОР: ХАМАС недоволен, ряд стран приостановил финансирование, а Израиль требует закрытия
Мир

Скандал в БАПОР: ХАМАС недоволен, ряд стран приостановил финансирование, а Израиль требует закрытия

2024/01/27, 20:37
Пожар на танкере Marlin Luanda в Красном море потушен
Мир

Пожар на танкере Marlin Luanda в Красном море потушен

2024/01/27, 20:00