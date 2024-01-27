В Турции опровергли утверждения о запросе США оригинала указа Эрдогана

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Центр по борьбе с дезинформацией при администрации президента Турции опроверг утверждения о том, что США якобы попросили Анкару предоставить оригинал подписанного президентом республики Реджепом Тайипом Эрдоганом указа об одобрении парламентом ратификационного протокола о присоединении Швеции к НАТО.

В ведомстве назвали такие сообщения несостоятельными.

«Сообщения в ряде СМИ и в соцсетях о том, что Конгресс США в связи с решением [Турции] относительно вступления Швеции в НАТО хотел бы увидеть оригинал решения парламента и указа президента, который опубликован в [официальном правительственном вестнике] Resmi Gazete, не соответствуют действительности. США являются страной-депозитарием свыше 200 международных актов, в том числе касающихся НАТО. <…>. В качестве страны-депозитария они получают документы, в частности ратификационные грамоты, касающиеся подписания соответствующих документов. Текст решения [президента] был передан стране-депозитарию», – говорится в сообщении ведомства.