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«Поворот судьбы» в экономической гонке США и Китая

«Поворот судьбы» в экономической гонке США и Китая

По результатам 2023 года экономика США оказалась успешнее китайской вопреки прогнозам многих экономистов, ожидавших обратного, пишет Bloomberg.

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США вырвались в лидеры гонки с Китаем за звание первой экономики мира: так, за прошедший год американский ВВП вырос на 6,3% в номинальном выражении, а китайский — на 4,6%. Номинальное выражение ВВП означает отсутствие поправок на инфляцию.

Агентство пишет, что такие результаты подсвечивают более широкую тенденцию: американская экономика выходит из пандемии коронавируса в лучшем положении, чем китайская. Это видно по ситуации на фондовом рынке: акции компаний из США достигли на текущей неделе рекордных максимов, тогда как китайские ценные бумаги столкнулись с проблемами.

«Это поразительный поворот судьбы», — оценил динамику Эсвар Прасад, бывший глава китайского подразделения МВФ, старший профессор международной торговой политики в Корнельском университете. Он подчеркнул, что экономические успехи Вашингтона на фоне проблем Пекина порождают сомнения в способности Китая обогнать экономику США.

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«Поворот судьбы» в экономической гонке США и Китая
Экономика

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