Россия готовит масштабное наступление в Украине |
Армения передаст Азербайджану новые карты минных полей |
Амирбеков: Мусульмане, иудеи и христиане живут в Азербайджане как одна семья |
Союзники или предатели? Почему делегации Украины, Грузии и Молдовы отказались принимать участие в голосовании в ПАСЕ |
Германия готовит первый со времен холодной войны план обороны |
США готовы обсудить с Ираком вывод войск |
Венгрия откажется от своих возражений против создания фонда военной помощи Украине |
Аналитики назвали страну, ставшую новой «целью» Путина |
Суд продлил срок ареста Рубена Варданяна |
Главное Экономика

Узбекистан приступил к выпуску электрокаров

Узбекистан приступил к выпуску электрокаров

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил штаб-квартиру и технологический центр ведущей китайской компании BYD в Шэньчжэне в рамках деловой программы госвизита в КНР, сообщает в четверг пресс-служба узбекского лидера.

«Глава государства вместе с президентом компании Ван Чуаньфу приняли участие в торжественной церемонии запуска проекта по сборке гибридных и электрических автомобилей в Джизакской области (запад Узбекистана) мощностью 50 тысяч единиц в год», – говорится в сообщении.

Мирзиёев и Ван Чуаньфу участвовали в церемонии в режиме онлайн.

По данным пресс-службы, узбекский президент заявил о необходимости в ближайшей перспективе расширить модельный ряд с учетом спроса на рынке и увеличить мощности производства до 300 тыс. в год. Поддержаны также планы компании по налаживанию сборки электробусов BYD в Узбекистане с локализацией запасных частей и созданием инженерно-сервисных центров.

В ходе посещения Мирзиёеву передан в дар автомобиль Yangwang U8 в знак поставки в Узбекистан 10-тысячного автомобиля компании, добавили в пресс-службе.

Теги:
Из этой рубрики
Россия получила еще две партии азербайджанских яиц
Экономика

Россия получила еще две партии азербайджанских яиц

2024/01/25, 22:03
Узбекистан приступил к выпуску электрокаров
Экономика

Узбекистан приступил к выпуску электрокаров

2024/01/25, 21:40
Создан Совет по конкуренции при Организации тюркских государств
Экономика

Создан Совет по конкуренции при Организации тюркских государств

2024/01/25, 17:35
Беларусь подняла тариф на транзит нефти из России в Европу
Экономика

Беларусь подняла тариф на транзит нефти из России в Европу

2024/01/25, 15:50
Центробанк Турции повысил учетную ставку до 45%
Экономика

Центробанк Турции повысил учетную ставку до 45%

2024/01/25, 15:32
Российских олигархов изгнали из крупнейшего офшора Европы
Экономика

Российских олигархов изгнали из крупнейшего офшора Европы

2024/01/25, 12:03
Компания из Китая заинтересована в инвестициях в НАР и Восточный Зангезур
Экономика

Компания из Китая заинтересована в инвестициях в НАР и Восточный Зангезур

2024/01/25, 01:02
Возросли поставки легковых автомобилей из ЕС в Азербайджан
Экономика

Возросли поставки легковых автомобилей из ЕС в Азербайджан

2024/01/24, 23:51
Binance прекратит операции с рублями после 31 января
Экономика

Binance прекратит операции с рублями после 31 января

2024/01/24, 22:54