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Взрывы в Одессе и Харькове (фото, видео)

Взрывы в Одессе и Харькове (фото, видео)

Серия взрывов прогремела в Одессе и Харькове. Так, Россия атаковала Одессу ударными дронами. В результате этого пострадал мужчина. Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.

«Российские террористы атаковали Одессу ударными дронами», – говорится в его заявлении. По его словам, есть повреждения гражданской жилой инфраструктуры.

«Зафиксировано возгорание. Известно об одном пострадавшем. Одессит получил ожоги. Медики оказывают всю необходимую помощь», – отметил Кипер.

Также СМИ сообщают, что в Харькове прозвучала серия взрывов.

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