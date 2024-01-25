Взрывы в Одессе и Харькове (фото, видео)

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Серия взрывов прогремела в Одессе и Харькове. Так, Россия атаковала Одессу ударными дронами. В результате этого пострадал мужчина. Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.

«Российские террористы атаковали Одессу ударными дронами», – говорится в его заявлении. По его словам, есть повреждения гражданской жилой инфраструктуры.

«Зафиксировано возгорание. Известно об одном пострадавшем. Одессит получил ожоги. Медики оказывают всю необходимую помощь», – отметил Кипер.

Также СМИ сообщают, что в Харькове прозвучала серия взрывов.