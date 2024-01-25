Экс-супруг красотки Шакиры прелюбодействовал с ее подругой

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Бывший муж Шакиры, испанский футболист Жерар Пике, изменял певице с ее подругой. Об этом сообщает HOLA!

В частности, по информации испанской телепрограммы Socialité (Telecinco), Пике изменял Шакире с ее подругой Анной Кайзер, у которой есть муж и двое детей. В то же время, она является звездным тренером и помогала знаменитости готовиться к выступлению в перерыве матча за Суперкубок 2020 года. По данным издания, вероятная измена произошла за два года до начала его романтических отношений с Кларой Чиа.

Что касается Шакиры, то она узнала об этом от одного из своих сотрудников. Журналист Хавьер Чериани заявил, что сотрудник «пожалел ее».

Кайзер и Шакира знают друг друга много лет, и если обвинения окажутся правдой, это станет жестоким ударом для колумбийской певицы.