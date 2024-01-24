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Кристен Стюарт приостановила актерскую карьеру

Кристен Стюарт приостановила актерскую карьеру

Главная героиня фильма «Сумерки» Кристен Стюарт решила приостановить свою актерскую карьеру. Об этом она рассказала в интервью изданию Variety.

По ее словам, она откажется от ролей ради своей мечты. Актриса хочет попробовать себя в качестве режиссера. Потому уже около пяти лет ищет финансирование для своего фильма.

В частности, с 2018 года Кристен Стюарт планирует приступить к съемкам будущего цикла фильмов «Хронология воды» по мотивам мемуаров писательницы Лидии Юкнавич.

«Я собираюсь снять этот фильм, прежде чем работать на кого-то другого. И да, я наконец оставлю актерство. Я не буду сниматься ни в одном фильме, пока не сделаю этот фильм. Я вам точно это говорю. Думаю, так будет лучше», – сказала она.

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