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Манукян: Переход ВС Армении на новую форму сорван

Манукян: Переход ВС Армении на новую форму сорван

В обязанности Правительства и Министерства обороны входит полноценное изменение обмундирования Вооруженных сил, что на данный момент сорвано. Об этом депутат парламента от блока «Армения», дашнак Гегам Манукян.

Ранее сообщалось, что в Минобороны заявили, что новая форма армянской армии будет учитывать стандарты НАТО.

«В январе 2023 года было официально объявлено, что программа по изменению обмундирования Вооруженных сил утверждена. В ходе обсуждения бюджета выяснилось, что вся эта комплексная работа провалена, тендер не состоялся, заявок не было, в результате чего программа кабмина «Вооруженные силы Республики Армения в 2024 году будут иметь новое обмундирование», как и многие другие масштабные программы, была просто провалена. Непонятно, каковы стандарты «обмундирования НАТО», ведь военная форма создается и разрабатывается с учетом ландшафта, места и климатических условий? Должно быть, за этими прекрасными обещаниями скрывается реальное дело. В обязанности Правительства и Министерства обороны входит полноценное изменение обмундирования Вооруженных сил, что на данный момент сорвано», – приводит news.am слова Манукяна.

По его словам, сейчас это бессмысленное заявление, поскольку не объявлено о тендере, не установлены стандарты. «Министерство обороны, стреляя в воздух, пытается успокоить общественность. После трагедии в селе Азат очень быстро в прессе появилась информация об импорте итальянских модульных домиков, и что, все видели подобные домики? Обмундирование самого высшего офицерского состава не является единообразной ни по каким стандартам», – заключил депутат.

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