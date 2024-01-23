Новая униформа для ВС Армении будет учитывать стандарты НАТО

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Новая униформа для армянской армии будет учитывать стандарты НАТО.

Об этом говорится в сообщении министерства обороны страны в ответ на запрос Sputnik Армения.

Еще в ноябре прошлого года министр обороны Армении Сурен Папикян заявлял в парламенте, что в армии инициирован процесс смены военной формы, и ведется работа с международными партнерами.

«При выборе новой униформы Минобороны действует в соответствии с критериями НАТО, а также результатами изучениями международного опыта. В этом процессе были изучены в частности образцы военных форм армий США, Франции, Греции, Чехии», – заявили в ведомстве.

После внедрения новой униформы министерство обороны выступит с законодательной инициативой, которая запретит свободную продажу действующего образца армейской одежды.